Гарет Бэйл пропустит матч с «Барселоной»

Как сообщает официальный сайт «Мадрид», у валлийского полузащитника команды Гарета Бэйла был обнаружен вывих голеностопного сустава правой ноги.

Напомним, что Бэйл был вынужден покинуть поле на 58-й минуте против лиссабонского «Спортинга» (1:2). Уже после возвращения в Мадрид игрок прошел углубленное медицинское обследование, которое принесло не самые позитивные новости.

Восстановление после такого типа травмы занимает как минимум 3-4 недели. Таким образом, Гарет Бэйл пропустит игру с «Барселоной», последний матч групповой стадии Лиги Чемпионов против «Боруссии» и Клубный чемпионат мира, который начнется для «Реала» 15 декабря.