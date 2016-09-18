«Атлетико» утвердил рекордный бюджет в 280 миллионов евро

Административный совет «Атлетико» провел на днях совещание, на котором, среди прочих вопросов, были одобрены счета прошлого сезона и определен бюджет на новый сезон 2016/17. Бюджет на нынешний сезон достиг 280 миллионов евро, что стало рекордной суммой в истории клуба.

Напомним, что полтора года назад китайский бизнесмен Ван Цзяньлинь приобрел 20% акций «Атлетико», после чего бюджет клуба увеличился с 75 миллионов евро до 150. Исполнительный директор клуба Мигель Анхель Гиль обозначил тогда новую цель – удвоить бюджет, который позволит прочно войти в список 16 лучших команд в мире.

Утвердить такой бюджет помогли «Атлетико» новый контракт на телеправа, новые спонсоры и доходы от участия в Лиге Чемпионов. Высокие доходы позволяют увеличить расходы и сохранить состав команды в том виде, в котором он находится сейчас.