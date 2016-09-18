«Атлетико» обыграл «Спортинг» на «Висенте Кальдерон»

В рамках четвертого тура Ла Лиги «Атлетико» разгромил хихонский «Спортинг» со счетом 5:0 на «Висенте Кальдерон». Встреча запомнилась болельщиками постоянной атакой команды, которая вела в счете 2:0 уже на пятой минуте.

Французская пара в нападении, состоящая из Гризманна и Гамейро, уже с первых минут показала, по какой схеме будет развиваться матч. Гамейро сделал голевую при первом голе Гризманна, а через пару минут забил уже второй мяч «Атлетико». Несмотря на многочисленные замены перед встречей с «Барселоной» в среду, мадридцы прекрасно справились с не самым слабым соперником.

После перерыва Диего Симеоне начал делать замены, чтобы предоставить отдых игрокам стартового состава. «Атлетико» уверенно вел в счете 3:0 почти до самого финала, когда на поле вышел Фернандо Торрес и оформил дубль, доведя встречу до разгромных 5:0.

«Атлетико» – «Спортинг» 5:0

Голы: 1:0 – 2' Гризманн, 2:0 – 5' Гамейро, 3:0 – 31' Гризманн, 4:0 – 72' Торрес, 5:0 – 90' Торрес (пенальти).

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Гайтан, Коке, Сауль, Феррейра Карраско (Фернандес, 46'), Гамейро (Корреа, 60'), Гризманн (Торрес, 69').

«Спортинг»: Куэльяр, Кастельяно, Хорхе Мере, Аморебьета, Лопес (Вигера, 46'), Касес, Альварес, Дуглас Перейра, Родригес (Афиф, 63'), Бурги, Чоп (Кастро, 69').