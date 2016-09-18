Надаль и Лопес вывели Испанию в Мировую группу на Кубке Дэвида 2017

Команда Испании возвращается в Мировую группу на Кубке Дэвида 2017 благодаря победе Рафы Надаля и Марка Лопеса в парном матче плей-офф Кубка. Испанцы обыграли Сакета Минени и Леандера Паеса из Индии со счетом 4:6, 7:6(2), 6:4, 6:4.

Игроки провели на корте 3 часа и 23 минуты, и их непростая победа принесла Испании третье очко и досрочную победу, которая привела к выходу в Мировую группу в следующем сезоне. Последний раз испанцы играли в этой группе в 2014 году.

Напомним, что первое очко Испании заработал Фелисиано Лопес, обыграв Рамкумара Раманатхана (6:4, 6:4, 3:6, 6:1), а второе – Давид Ферер, который переиграл Сакета Минени (6:1, 6:2, 6:1).