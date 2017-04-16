«Атлетико» разгромил «Осасуну» на «Кальдероне»

«Атлетико» без проблем разобрался с «Осасуной» (3:0), которая почти не создавала опасные моменты в матче 32-го тура Чемпионата Испании. Таким образом, «Атлетико» сохраняет за собой третье место в турнирной таблице вне зависимости от того, как сыграет «Севилья» на «Месталье» в это воскресенье.

Подопечные Диего Симеоне довольно быстро разобрались с соперником, который занимает последнюю строчку в Ла Лиге. Несмотря на два незабитых пенальти на последних минутах, хозяева полностью доминировали на поле в течение 90 минут, а «Осасуна» не создала ни одного голевого момента и даже ни разу не ударила в сторону Облака.

Несмотря на владение мячом, «Атлетико» понадобилось время, чтобы подобраться к штрафной соперника, который выставил защиту из пяти человек. На 30-й минуте Карраско все же удалось открыть счет, и мадридцы воспользовались своим лучшим моментом в первом тайме, чтобы выйти вперед на табло.

Сразу же после перерыва Карраско удвоил счет благодаря навесу Гайтана с правого фланга, и этот гол придал спокойствия «Атлетико» в преддверии оставшейся части второго тайма. Несмотря на преимущество, мадридцы постоянно шли в атаку и создавали опасные моменты, а итоговую точку удалось поставить Филипе Луису на 61-й минуте. Кроме разгрома, этот матч также ознаменовался возвращением на поле Тьягу, получившего травму в январе в игре против «Вильярреала».

«Атлетико» – «Осасуна» 3:0

Голы: 1:0 – 30' Феррейра Карраско, 2:0 – 47' Феррейра Карраско, 3:0 – 61' Филипе Луис.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Люка Эрнандес, Филипе Луис (Савич, 67'), Гайтан (Черчи, 76'), Хименес, Парти, Феррейра Карраско, Торрес (Тиагу, 72'), Корреа.

«Осасуна»: Сиригу, Олавиде (де ла Куэвас, 57'), Санхурхо, Гарсия Субирия, Фуэнтес, Клерк (Буньюэль, 57'), Тьенса (Торрес, 77'), Чаушич, Беренгер, Леон, Кодро.