«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» благодаря голам Месси

«Барселона» с трудом обыграла «Реал Сосьедад» (3:2) на «Камп Ноу» в рамках 32-го тура Чемпионата Испании, но эти три очка позволяют каталонцам продолжать борьбу за Ла Лигу с «Реалом», который ранее обыграл «Спортинг» (2:3) на выезде.

После поражений «Малаге» и «Ювентусу» подопечные Луиса Энрике вновь не показали достойной игры, чтобы иметь возможность претендовать на два кубка. Однако в этот раз благодаря отсутствию эффективности «Сосьедада» и голам Месси «Барселоне» все же удалось заработать три очка.

«Реал Сосьедад», забивший в первом тайме два гола, сбавил обороты после перерыва из-за усталости. «Барселона» тоже мало что показала во втором тайме, создав всего два момента и те после 80-й минуты встречи. Несмотря на матч с «Ювентусом» в среду, «Барса» выставила почти стартовый состав: на скамье запасных остался только Иньеста, а Неймар пропускал матч из-за дисквалификации.

Голы Лео Месси стали ключевыми в победе над басками, которые даже после пропущенных голов нашли в себе силы отыграться на «Камп Ноу». Если бы не усталость, у подопечных Эусебио могли быть шансы увезти домой хотя бы одно очко. Первый гол за «Реал Сосьедад» забил защитник «Барсы» Умтити, спустя две минуты Пако Алькасер вернул преимущество в два гола своей команде, но под занавес тайма Хаби Прието сделал счет 3:2.

Во втором тайме казалось, что «Барселона» забыла выйти на поле: «Реал Сосьедад» контролировал центр поля, а «Барсе» так и не удалось ничего показать даже после выхода на замену Андреса Иньесты. Несмотря на доминирование, баски не смогли создать ни одного по-настоящему опасного момента у ворот тер Стегена и вернулись домой ни с чем.

«Барселона» – «Реал Сосьедад» 3:2 (3:2, 0:0)

Голы: 1:0 – 17' Месси, 2:0 – 37' Месси, 2:1 – 42' Умтити (автогол), 3:1 – 44' Пако Алькасер, 3:2 – 45' Прието.

«Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Андре Гомеш (Иньеста, 69'), Ракитич, Месси, Суарес, Пако Алькасер (Денис Суарес, 79').

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Навас, Мартинес, Берчиче, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 84'), Вела (Каналес, 62'), Прието, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Баутиста, 79').