Иско принес "Реалу" важную победу над «Спортингом»

Иско Аларкон стал главным героем выездного матча «Реала» против «Спортинга» (2:3) в рамках 32 тура Ла Лиги. Именно его гол принес победу команде Зидана на 90-й минуте встрече и позволил удержать трехочковую разницу с «Барсой» перед Класико.

Не в первый раз «Реал» вырывает победу на последних минутах, только в этот раз автором пасхального чуда стал не Серхио Рамос, а Иско, который продолжает демонстрировать свой потенциал. В преддверии сложнейшей недели с матчами против «Баварии» и «Барсы» Зидан сделал девять замен по сравнению с предыдущей игрой.

Абсолютно несыгранный состав «Реала» все же добился победы, несмотря на то, что «Спортинг» доставил немало проблем сопернику. «Мадрид» показал неплохую игру, однако даже при большом количестве опасных моментов «Реала» первым удалось забить «Спортингу». На 14-й минуте Чоп получил прекрасный пас от Весги, чтобы открыть счет в матче.

Всего три минуты понадобилось «Мадриду», чтобы сравнять счет благодаря голу Иско, который показал невероятный дриблинг в штрафной соперника. До конца первого тайма команда Зидана контролировала игру, но почти не создавала опасных моментов.

Во втором тайме матч шел по тому же сценарию: «Спортингу» удалось выйти вперед почти сразу же после перерыва, но Мората сравнял счет спустя девять минут после гола Вегсы. После второго гола «Реала» отдал все силы на атаку, чтобы вырвать победу, и, как всегда, им это удалось сделать на последней минуте основного время благодаря очередному голу от Иско.

«Спортинг» – «Реал Мадрид» 2:3

Голы: 1:0 – 14' Чоп, 1:1 – 17' Иско, 2:1 – 50' Микель Весга, 2:2 – 59' Мората, 2:3 – 90' Иско.

«Спортинг»: Куэльяр, Кастельяно, Бабен, Аморебьета, Хорхе Мере, Лопес, Альварес (Афиф, 90'), Микель Весга, Гомес (Касес, 69'), Кармона, Чоп (Нди, 79').

«Реал Мадрид»: Касилья, Данило, Начо, Рамос, Коэнтрау (Марсело, 57'), Иско, Ковачич (Каземиро, 89'), Хамес, Васкес (Диас, 71'), Мората, Асенсио.