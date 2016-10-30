Криштиану Роналду забил хет-трик «Алавесу»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду принес победу своей команде, которая разгромила «Алавес» (1:4) на выезде в рамках 10-го тура Чемпионата Испании. Хозяева показали достойную игру, но эффективность «Реала» решила исход матча.

Стоит напомнить, что «Алавес» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» и добился ничьей на «Висенте Кальдерон» против «Атлетико». Еще на предматчевой пресс-конференции Зидан отметил сложность матча и не ошибся. «Алавес» создал множество проблем «Реалу» в первом тайме, открыв счет уже на седьмой минуте, а потом старался не оставлять «Мадриду» пространства на поле.

«Сливочным» удалось сравнять счет только благодаря пенальти на 17-й минуте, но перед перерывом Криштиану удвоил счет, позволив своей команде спокойно уйти на отдых после двух ударов по воротам за 45 минут.

В начале второго тайма у «Алавеса» была отличная возможность сравнять счет, однако Кейлор Навас предотвратил гол Камарасы и Дейверсона, которые были у мяча. Постепенно подопечные Пелегрино отдавали игру в руки соперника, который высоко прессинговал и пытался увеличить счет.

Третий гол удалось забить только на 84-й минуте Альваро Морате, который незадолго до этого вышел на замену Бензема. Итоговую точку в матче поставил Криштиану, оформив таким образом свой первый хет-трик за долгое время.

«Алавес» – «Реал Мадрид» 1:4

Голы: 1:0 – 7' Дейверсон, 1:1 – 17' Роналду (пенальти), 1:2 – 33' Роналду, 1:3 – 84' Мората, 1:4 – 88' Роналду.

«Алавес»: Пачеко, Фемения, Руано, Феддаль, Гарсия Карнеро, Тео, Торрес (Сантос, 83'), Ману Гарсия (Крстичич, 62'), Камараса, Дейверсон, Мендес (Катаи, 67').

«Реал Мадрид»: Навас, Данило, Пепе (Начо, 24'), Варан, Марсело, Ковачич, Кроос, Иско, Бэйл (Васкес, 87'), Бензема (Мората, 67'), Роналду.