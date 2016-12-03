Андрес Иньеста сможет сыграть в Класико

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста получил разрешение от врачей вернуться на поле после травмы колена, полученной 22 октября. Полузащитник восстановился как раз к предстоящему матчу против «Реала» на «Камп Ноу», который пройдет в эту субботу в 16:15 по Мадриду (18:15 по Москве).

Как сообщается в заявлении медицинского штаба на официальном сайте «Барселоны», игрок может вернуться на поле спустя всего 41 день после получения травмы колена на «Месталье» во время игры с «Валенсией» (2:3). У игрока было диагностировано повреждение боковых коллатеральных связок, которое вынудило Иньесту пропустить чуть больше пяти недель.

Несмотря на то, что изначально срок восстановления достигал 6-8 недель, Иньесте удалось вернуться раньше, чтобы принять участие в Класико на «Камп Ноу». Также хорошей новостью для Луис Энрике станет возможность задействовать в матче Жерара Пике и Жорди Альба, которые завершили матч на «Аноэте» с некоторым дискомфортом.