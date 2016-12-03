Зидан, Криштиану и Месси – кандидаты на премии ФИФА

Криштиану Роналду, Лео Месси и Антуан Гризманн вошли в финальную тройку претендентов на получение новой награды от ФИФА лучшему игроку прошедшего года. В тройку финалистов в категории лучших тренеров оказались Зинедин Зидан, Клаудио Раньери и Фернанду Сантуш.

Главный тренер «Мадрида» Зинедин Зидан начал работу с командой 4 января, и за прошедший год добился невероятного успеха, завоевав Лигу Чемпионов и проведя 32 встречи без поражений. Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выиграл Чемпионат Европы, а тренер «Лестера» Клаудио Раньери – Премьер-Лигу впервые за 130 лет истории клуба.

Криштиану Роналду в 2016 году выиграл Лигу Чемпионов с «Мадридом» и Чемпионат Европы с Португалией, Месси – Ла Лигу и Кубок Короля с «Барселоной», а Антуан Гризманн дошел до финала Лиги Чемпионов с «Атлетико» и до финала Чемпионата Европы со сборной Франции.

В голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также 200 спортивных журналистов со всего мира. Победители будут объявлены 9 января 2017 года в Цюрихе (Швейцария).