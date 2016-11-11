Журналисты отыскали незадекларированную виллу Порошенко в Марбелье

Незадекларированную виллу президента Украины Петра Порошенко стоимостью около 4 млн евро отыскали журналисты программы "Схемы", общего проекта радио "Свобода" и канала "UA: Первый". Недвижимость расположена к западу от Марбельи. Это двухэтажный дом площадью 1254 квадратных метров и участок площадью 0,26 гектара.

Вилла отсутствует в декларации Порошенко, утверждают журналисты. Она оформлена на испанскую компанию Feruvita SL, принадлежащую украинскому президенту. Недвижимость была куплена в 2008 году. Согласно финансовым отчетам испанской фирмы Порошенко, вилла стоит 4 млн евро.

Весной этого года украинские СМИ сообщали о "тайном" визите Порошенко в Испанию. В администрации президента подтвердили, что он посетил Испанию с частным визитом. 8 марта Порошенко видели в Марбелье - сначала в аптеке, где он покупал витамины, а затем за рулем белого Porsche.