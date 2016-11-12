В аэропортах Испании задержаны 56 украинцев с фальшивыми паспортами

В ходе масштабной операции, проведенной полицией Испании, задержаны более 100 членов банды, ввозившей граждан Украины на территорию Великобритании и Ирландии. Преступники перевезли около 6 000 человек, используя фальшивые паспорта. Полицейские арестовали в нескольких испанских аэропортах 56 украинцев, следовавших в Великобританию по подложным паспортам. Еще 50 человек были задержаны полицией Франции, Бельгии, Украины и Польши. В их числе оказались и некоторые лидеры группировки. Одного из них поймали в марте в Барселоне. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него более 100 удостоверений личности и польских паспортов. Его арест и показания свидетелей из Украины помогли выследить других членов банды.