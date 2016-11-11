Вышел ноябрьский номер «Русского журнала» в Испании. В издании читатель найдет эксклюзивное интервью с Дани Клосом, бывшим пилотом Формула-1 и бренд-амбассадором марки Tramontana — эксклюзивных испанских суперкаров.

Также в 50-м номере публикуется интервью с Леонидом Гелибтерманом, президентом Международного эногастрономического центра и председателем Оргкомитета Российской гастрономической недели в Испании, которая пройдет в Мадриде и Барселоне с 22 по 27 ноября.

В рубрике «Гость номера» - захватывающее интервью с Борисом Шепелевым, создателем Школы русского балета в Барселоне, в прошлом танцором балета в Мариинском театре и театре Михайловского, учеником Академии Вагановой и вот уже более 15 лет профессиональным преподавателем балета.

"C помощью статьи в рубрике «Путешествие» мы приглашаем вас совершить путешествие по горнолыжным курортам Каталонии, а в рубрике «Гастрономия» вас ждет рассказ о лучшем японском ресторане Барселоны. Кроме того, новости мира моды, тренды и тенденции, а также репортажи о светских событиях — в новом номере «Русского журнала», - рассказали в редакции.

Найти свежий номер «Русского журнала» можно в четырех- и пятизвездочных отелях, ресторанах, автомобильных салонах, салонах красоты и спа-центрах, а также в VIP-залах аэропортов Барселоны. С электронной версией — ознакомиться на сайте «Русского журнала».