Задержанный в Испании российский программист: "Спрашивали, не взламывал ли я Пентагон, ФСБ, ЦРУ"

Российский программист Станислав Лисов, Задержанный в Испании по запросу США по обвинению в создании вредоносного кода, рассказал RT об условиях содержания в мадридской тюрьме для иностранцев.

«Условия нормальные, в принципе, кормят постоянно, три раза в день. С адвокатами общался, время от времени приходят. Просто вообще получается, что информации никакой нет, поэтому ожидаем, что скажет Америка», — цитирует RT Лисова.

Программист рассказал, что на допросе его спрашивали, не занимался ли он взломом сайтов: «Полицейские, которые совершали задержание, тоже ничего не знали, ходили вокруг и не знали, к чему привязать. Спрашивали, не взламывал ли я Пентагон, ФБР, ЦРУ».

Лисов был задержан в Барселоне, где он находился в качестве туриста. Позже его перевели в пенитенциарный центр в провинции Мадрид.