В Испании вышел февральский номер «Русского журнала»

Вышел в свет февральский номер «Русского журнала» в Испании. В свежем издании читателя ждет эксклюзивное интервью с кутюрье Эрманно Шервино, создателем одноименной итальянской модной марки, которая была основана в 2000 году и с тех пор стремительно развивается.

В рубрике «Гость номера» - интервью с Марлен Родригез, директором официального туристического офиса Visit Russia, который открылся в январе в Испании. Марлен рассказывает о главных целях, задуманных и осуществленных проектах, а также о ближайших планах.

В рубрике «Актуально» читателя ждет репортаж о последних новинках, представленных в Женеве на салоне высокого часового искусства SIHH 2017. "Помимо этого, мы подготовили для читателей интервью с коммерческим директором курорта Бакейра-Берет Чави Убеира, который поведал об истории курорта, последних трендах в зимних видах спорта и любимой трассе. Говоря о зимних видах спорта, с помощью рубрики «Национальное достояние» вы узнаете все об истории катания на коньках и лучших современных катка России", - отметили в редакции.

Кроме того, авторы подготовили увлекательный репортаж с барселонской недели моды 080 Barcelona Fashion, а также модный фоторепортаж, главными героями которого стали it girl Ирена Понарошу и стилист Вадим Галаганов, посетившие аутлет-городок La Roca Village.

Новости мира моды, тренды и тенденции и многое другое — в февральском издании журнала.

Найти свежий номер «Русского журнала» можно в четырех- и пятизвездочных отелях, ресторанах, автомобильных салонах, салонах красоты и спа-центрах, а также в VIP-залах аэропортов Барселоны и Мадрида. Оформить подписку на печатную версию или ознакомиться c электронной можно на сайте «Русского журнала».