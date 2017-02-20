В Гибралтаре арестована яхта миллиардера Андрея Мельниченко

Яхта российского миллиардера Андрея Мельниченко стоимостью 400 млн евро арестована в Гибралтарском проливе из-за долга в размере 15 млн евро. Яхта направлялась в испанскую Картахену для проведения отделочных работ и была арестована во время дозаправки.

Выплаты добивается немецкая верфь Nobiskrug, по утверждению которой заказчик не доплатил около 15 млн евро. Представители заказчика недоумевают: по их словам, переговоры о выплате долга еще не окончены, и арест судна стал для них полной неожиданностью. Впрочем, юристы уверены, что арест будет снят через несколько дней.