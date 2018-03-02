Вышел свежий номер «Русского журнала» в Испании

Вышел первый весенний номер «Русского журнала» в Испании. В этом издании — репортаж с международного салона высокого часового искусства SIHH, часовых дебютах, тенденциях и юбилеях.

В честь столетнего юбилея испанской марки Roca, мирового лидера в обустройстве ванных комнат, в номере также — эксклюзивное интервью с Карлосом Веласкесом, директором по операционному маркетингу группы. В интервью он рассказывает об уникальных проектах Roca в самых эмблематичных местах планеты, ценностях и ноу-хау компании.

В рубрике «Автогид» вас ждет красочный репортаж о новом внедорожнике Jaguar E-Pace. Помимо этого, в журнале вы найдете идеи подарков для прекрасных дам на 8 марта!

«А с помощью статьи в рубрике «Путешествие» мы приглашаем вас совершить путешествие по оздоровительным и спа-курортам Испании», - говорят в редакции.

Большое внимание в свежем издании уделено Афише событий — развернутому плану действий, мероприятий и развлечений на 2018 год, которые будут происходить в Барселоне, Жироне и Андорре. Кроме того, новости мира моды, тренды и тенденции, а также репортажи о светских событиях — в новом номере.

Найти свежий номер «Русского журнала» в Испании можно найти в четырех- и пятизвездочных отелях, ресторанах, автомобильных салонах, салонах красоты и спа-центрах, а также в VIP-залах аэропортов Барселоны. С электронной версией — ознакомиться на сайте «Русского журнала».