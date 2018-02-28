«Русский журнал» организует гастрономический тур в поместье Santa Fe

Компания Miratex Media и «Русский журнал» приглашают провести 9 марта в историческом поместье Santa Fe и получить незабываемый гастрономический опыт.

Гостей ждет знакомство с высокой кухней от мишленовского шефа - Carlos Piernas Del Amor. Тематические гурмэ перфомансы, дегустация деликатесов и феерических десертов в сопровождении элитных напитков.

Только 25 истинных ценителей смогут насладиться искусством высокой кухни. Предварительная регистрация - по тел. и WhatsApp +34 672 961 652, +34 603 514 603

Билеты можно заказать здесь