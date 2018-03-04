У самолета Барселона-Москва при посадке лопнуло колесо

Колесо шасси самолета Boeing 737, прилетевшего из Барселоны в Москву, лопнуло при совершении посадки. Инцидент произошел в аэропорту «Домодедово» в субботу вечером. Как сообщили в авиационных службах, на посадке это не отразилось.

Следственный комитет уже начал доследственную проверку в связи с повреждением шасси пассажирского Boeing 737, прибывшего в Домодедово из Испании, передает ТАСС. Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская, в результате инцидента никто из пассажиров воздушного судна не пострадал.

"По данным следствия, сегодня примерно в 21:20 мск в столичном аэропорту Домодедово произвел посадку самолет Boeing 737, на борту которого находилось 134 пассажира и 6 членов экипажа. После посадки у воздушного судна обнаружено повреждение шасси", - цитирует агентство Марковскую.