Власти Марбельи нацелились на состоятельных русских туристов и инвесторов

В течение долгого времени Марбелья была традиционным летним местом встреч испанских джетсеттеров, куда стекались телезвезды, аристократы и прочие известные личности. Впрочем, постепенно она вышла из моды, и светские персонажи переместились на Ибицу, Форментеру и Менорку. Теперь улицы Марбельи наполняют состоятельные иностранцы, пишет El Economista. Власти города разработали новый план, в соответствии с которым в него планируется привлечь русских миллионеров - в качестве туристов и инвесторов.

С этой целью мэр Марбельи Хосе Берналь и советник по вопросам туризма Хавьер Поркуна посетили туристическую выставку MITT в Москве. Во время визита они встретились с несколькими представителями Кремля. «Наша идея заключается в укреплении марки «Марбелья» в России и ее продвижении не только как туристического направления, но и рынка для привлечения инвесторов», - отметил градоначальник.

План постепенно приводится в действие: российские власти уже пообещали посетить город в 2018 году. «Это отличный шанс для Марбельи с точки зрения продвижения своего сегмента «люкс» на рынке, характеризующемся высокой покупательской способностью своих игроков», - подчеркнул Берналь.