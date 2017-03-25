В Испании состоялся суд над российским программистом

В Испании прошло предварительное судебное заседание по делу российского программиста Станислава Лисова, который был арестован в Барселоне по запросу США, а позже переведен в тюрьму под Мадридом. Лисова обвиняют в совершении киберпреступлений. Суд прошел в минувшую пятницу с использованием видеосвязи.

«Сегодня в 19:30 Стас сообщил, что без предупреждения состоялся предварительный суд по видеоконференции прямо в тюрьме. Не предупредили, не успели выстроить линию защиты, и кажется, что хотят застать врасплох. На заседании спросили, хочет ли он, чтобы его экстрадировали в США. На что он ответил: «Конечно, нет», — рассказала жена Лисова Дарья RT.

По ее словам, в четверг, 23 марта, адвокатом были получены документы на английском языке, которые смогут перевести только в понедельник.

«Будет основной суд, где будет решаться, насколько достаточны обвинения. Об этом судебном заседании должны предупредить за две недели, но пока дата неизвестна», — пояснила она.