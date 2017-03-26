Капитана российского корабля, столкнувшегося с испанским траулером, отпустили под залог

Судья из Барселоны постановил в превентивном порядке поместить в тюрьму с возможностью выхода под залог в размере 50 000 евро капитана российского торгового корабля, которое в минувший вторник врезалось в рыболовное судно в Барселоне. Как сообщает La Vanguardia, капитану инкриминируются два эпизода преступной халатности, приведшей к смерти двух членов экипажа траулера. Моряк уже заплатил залог и остался на свободе.

Как сообщили представители Верховного юстиционного суда Каталонии (TSJC), глава суда №19 Барселоны допросил в качестве подследственных капитана российского судна "Мидволга-2" и его старшего помощника. На выплату залога был выделен срок в пять дней. Параллельно с этим у капитана, которому запретили покидать Испанию, был изъят паспорт. Старший помощник, в свою очередь, также был временно оставлен на свободе.

Судно-робот Морской спасательной службы обнаружило тело второго погибшего члена экипажа траулера El Fairell, которое было найдено неподалеку от зоны его крушения. Тело другого моряка нашли в минувший четверг в этом же районе.