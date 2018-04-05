Виллу Геннадия Петрова на Майорке могут конфисковать

Испанская прокуратура намерена потребовать передачи виллы россиянина Геннадия Петрова в собственность государства.
Судебный процесс против преступной группы, во главе которой, по мнению следствия, стоял Петров, продолжается в Мадриде с конца февраля 2018 года. На следующей неделе должны быть представлены последние материалы по делу, и суд вынесет окончательное решение.
На скамье подсудимых – 18 из 27 обвиняемых по делу о российских преступных сообществах, действовавших в Испании. Девять предполгаемых членов преступной группировки, включая Петрова и ещё одного предполагаемого лидера Леонида Христофорова, сбежали.
Обвинение просит для Петрова и Христофорова восьми с половиной лет тюремного заключения, для остальных членов преступного сообщества – по пять с половиной лет.
Вилла Петрова на Майорке зарегистрирована на одну из принадлежащих ему компаний. Прокуратура требует конфисковать её в целях возмещения ущерба, нанесённого в результате деятельности по отмыванию денег.Темы: Русская Испания Пальма де Майорка