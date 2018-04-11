Испанский инвестор требует компенсации за конфискованный в России бизнес

Держатель контрольного пакета акций британской инвестиционной компании Lehram Capital Investments Даниэль Родригес требует от российских властей компенсации за незаконную, по его мнению, конфискацию угольного предприятия в Сибири.

Испанский бизнесмен заявил, что он получил десятки угроз в свой адрес с требованиями отказаться от претензий по выплате 500 миллионов долларов в качестве компенсации за убытки. Как рассказал Родригес газете El País, ему поступали многочисленные телефонные звонки с требованиями прекратить судебное разбирательство, или в противном случае «спрятаться в Антарктиде, чтобы чувствовать себя в безопасности».

Компания Lehram приобрела шахту «Грамотеинскую» в октябре 2013 года. Два месяца спустя она перешла под управление нового владельца. По словам Родригеса, она была незаконно изъята губернатором Кемерово Аманом Тулеевым. Конфискация была аргументирована задержкой выплаты зарплаты шахтёрам, а директор Lehram Игорь Рудык был арестован за нарушение миграционного законодательства. Родригес утверждает, что Рудык подписал документы о продаже шахты российскому бизнесмену Александру Щукину под давлением.

Адвокаты британской компании намерены обратиться в международный арбитраж в Гааге, ссылаясь нарушение двустороннего соглашения между Россией и Соединённым Королевством о защите иностранных инвестиций.