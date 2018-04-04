В Екатеринбурге рестораторы срочно переводят меню на испанский язык

Екатеринбургские рестораторы выстроились в очередь за переводом меню на испанский язык к Чемпионату мира по футболу.

В Почетном консульстве Испании изданию «Моменты» рассказали, что на апрель уже все расписано. «Очень многие заведения хотят сделать перевод, записываются заранее. У нас очередь на весь апрель расписана. Сейчас переводим для «Хитровки», Bierhof и «Маминой мамы» в Гринвиче. Обычно справляемся за неделю-полторы, но в таких условиях срок увеличивается до трех недель. Постараемся за май все успеть», — сказали в Академии испанского языка при Консульстве.

Там также отметили, что предоставляют услуги по обучению персонала, чтобы те могли поприветствовать гостей, посадить их за стол и поинтересоваться о способе оплаты.