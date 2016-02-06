В Торревьехе по подозрению в торговле наркотиками задержана россиянка

Гражданская гвардия Торревьехи задержала двух граждан Испании в возрасте 45 и 48 лет и 22-летнюю россиянку, которым инкриминируются преступление против общественного здоровья и принадлежность к криминальной группировке. Как сообщают информагентства страны, в городских квартирах они вели торговлю психотропными веществами.

Квартиры постоянно менялись. После нескольких проверок полицейским удалось найти одну из самых последних торговых точек. Они установили интенсивное наблюдение и, зафиксировав многочисленные визиты наркозависимых лиц и проанализировав привычки арестованных, обнаружили и остальные квартиры, где велась продажа запрещенных веществ. Выбрав удачный момент, агенты задержали преступников. В полиции также подчеркивают, что точки, которыми они управляли, были самыми активными в данном районе.