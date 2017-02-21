В Русском музее в Малаге открылись выставки «Династия Романовых» и «Кандинский и Россия»

21 февраля 2017 года в первом в Европе зарубежном филиале Государственного Русского музея в испанской Малаге открылись выставки «Династия Романовых» и «Кандинский и Россия», сообщает пресс-служба музея.

Выставка «Династия Романовых» - это масштабный проект, охватывающий всю историю великой династии в лицах и событиях, запечатленных выдающимися русскими живописцами и скульпторами. Среди почти 250 произведений, представленных на экспозиции, такие признанные шедевры, как «Портрет Петра I» (1770) Алексея Антропова, «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1872) Николая Ге, «Ледяной дом» (1878) Валерия Якоби, «Суд Пугачева» (1879) Василия Перова, «Портрет Александра III» (1886) Ивана Крамского, а также картины Федора Алексеева, Василия Верещагина, Джорджа Доу, Бориса Кустодиева, Ильи Репина, Андрея Рябушкина, Григория Угрюмова и др. Зрители смогут увидеть не только галерею портретов правителей России, но и церковную утварь, мебель и произведения декоративно-прикладного искусства XVIII-XX вв. Среди них предметы из знаменитых императорских фарфоровых сервизов: Гурьевского, Ордена Святого Александра Невского, Ордена Святого Владимира и др.

Выставка продлится до 21 января 2018 года.

На выставке «Кандинский и Россия» представлено около 65 произведений искусства. Творчество прославленного мастера будет показано в аспекте национальных истоков его ранних фигуративных произведений и абстрактных полотен 1910-х годов. Зрители увидят такие известные картины Кандинского, как «Импровизация» (1910), «Сумеречное» (1917), «Два овала» (1919) и др. Наряду с работами Кандинского в состав выставки вошли произведения его знаменитых современников Давида Бурлюка, Аполлинария Васнецова, Константина Коровина, Михаила Ларионова, Николая Рериха. Важной частью экспозиции являются иконы и образцы русского народного искусства (туеса, прялки, вышитые полотенца, игрушки, резьба по дереву), поразившие молодого Кандинского своей красочностью и яркой декоративностью и оказавшие существенное влияние на формирование его живописной системы.

Выставка продлится до 16 июля 2017 года.

В 2016 году в филиале Русского музея в Малаге прошел целый ряд выставок. Выставка «Времена года» представила историю развития отечественного пейзажа: перед жителями и гостями Малаги предстали весна, лето, осень и зима на картинах знаменитых русских и советских художников XVIII-XXI веков. На выставке «Бубновый валет» можно было увидеть наиболее известные картины основателей и лидеров этого самобытного творческого объединения 1910-х Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Аристарха Лентулова, Роберта Фалька. Выставка «Шагал и его российские современники» познакомила посетителей с ранними произведениями Шагала и известных художников и скульпторов начала ХХ века Натана Альтмана, Марка Антокольского, Давида Штеренберга и др. Выставка «Сервантес в русском искусстве», приуроченная к 400-летию со дня смерти писателя, включала произведения живописи и графики, в которых отразилась личность Сервантеса и его персонажей.

Выставочные проекты Государственного Русского музея, в том числе открытие виртуальных филиалов музея в регионах России и за рубежом, осуществляются при поддержке Благотворительного фонда «Система».