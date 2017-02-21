Объявлен состав жюри русского кинофестиваля в Марбелье

Стал известен состав жюри Международного фестиваля русского кино в Марбелье (MIRFF-2017), который пройдёт с 6 по 11 марта. По традиции жюри формируется из заслуженных и известных деятелей культуры, искусства и кинематографии. Международная судейская гвардия MIRFF за исключением нескольких постоянных участников ежегодно принимает в свои ряды новых талантливых экспертов. В этом году обновленной команде жюри предстоит оценить и наградить десять игровых российских картин в разных номинациях.

Яркой “премьерой” в судейских рядах MIRFF-2017 станет участие известного журналистского тандема в лице Бориса Бермана и Ильдара Жандарева. Этот профессиональный дуэт - уже на протяжении двадцати лет устоявшееся словосочетание в мире тележурналистики и кинематографии. Авторы и ведущие популярных программ “На ночь глядя” и “Интересное кино”, частые гости и ведущие церемоний открытия и закрытия Московского международного кинофестиваля являются членами Союза кинематографистов и Союза журналистов России, членами Академии кинематографических искусств “Ника”, действующими членами Академии Российского телевидения, лауреатами премии “ТЭФИ”.

Свежий взгляд на киноискусство обещает привнести в судейский процесс MIRFF-2017 участие еще одного нового эксперта - Леонида Гелибтермана, который претендует на звание, пожалуй, самого разностороннего члена жюри нынешнего фестиваля в Марбелье. Президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, шевалье Французской гильдии гастрономов «Chaine des Rotisseurs», член экспертного совета по гастрономическому туризму Всемирной туристской организации ООН, а также писатель, путешественник и аккредитованный специалист по винам испанского Хереса.

Еще одним почетным членом жюри MIRFF-2017 станет Андрей Батурин, которого поклонники марбельского фестиваля уже знают. Автор увертюры MIRFF, кинопродюсер и общественный деятель Андрей Батурин является президентом Фонда поддержки, пропаганды и развития музыкальной культуры и искусства Союза композиторов России, почетным деятелем искусств Москвы и членом Союза кинематографистов России. Композитор также является автором четырех симфоний, множества песен, различных концертов для камерных и больших оркестров.

Неизменным членом жюри Фестиваля русского кино в Марбелье все пять лет является Валентина Михалева, которая и в этом году почтит своим участием судейскую экспертную коллегию. Продюсер, член Союза Кинематографистов России, лауреат телевезионных премий "Эмми", "Ника" и призов Московского кинофестиваля, арт-директор фестиваля “Кинотавр” Валентина Михалева является консультантом кинофестиваля в Каннах с российской стороны, а также оргсекретарем российского комитета по выдвижению на приз американской киноакадемии «Оскар».

Председателем международного жюри юбилейного MIRFF-2017 вновь станет Карлос Росадо Кобиан, член Испанской Академии телевидения, основатель Кинокомисии Андалусии, Президент Кинокомиссии Испании, а также член совета директоров некоммерческой ассоциации Film Commission Network, созданной с целью развития европейской киноиндустрии.

Автор статьи: Екатерина Слаута