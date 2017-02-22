Украинский бизнесмен Фирташ задержан по запросу Испании

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ задержан в Вене по запросу испанской прокуратуры. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

Задержание произошло сразу после проигрыша апелляционного суда по делу об экстрадиции в США. По словам собеседника агентства, это связано с выданным испанской прокуратурой ордером на арест бизнесмена. Информацию о задержании Фирташа по запросу испанских властей агентству Bloomberg подтвердил пресс-секретарь австрийской прокуратуры.

В ходе заседания об экстрадиции в США судья сообщил, что такое ходатайство об экстрадиции в Испанию поступило в минувшую пятницу. Судья назвал неверной информацию, что испанский запрос на экстрадицию повторяет американский.

При этом в пресс-службе бизнесмена опровергают информацию о его задержании. По данным пресс-службы, Фирташ вместе с командой юристов обсуждает свою дальнейшую позицию и будет ожидать решения Федерального министра юстиции по вопросу экстрадиции в США в Вене.

Во вторник 21 февраля коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции об отказе в экстрадиции Фирташа в США по запросу американских властей.

Источник: "Интерфакс"