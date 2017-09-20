В Псковской области судят литовца, который привез из Испании гашиш

В Псковской области начался судебный процесс над 44-летним жителем Литвы, который привез в Россию гашиш из Испании.

Его обвиняют в незаконном перемещении через границу Таможенного союза наркотиков в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору и покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Согласно предъявленному обвинению литовец в октябре 2016 года, находясь на территории Королевства Испания, чтобы заработать 2 тысячи евро, вступил в преступный сговор с двумя неустановленными лицами, чтобы перевезти через границу гашиш в особо крупном размере на территорию России и сбыть неустановленному лицу.

18 ноября 2016 года при прохождении МАПП «Шумилкино» Псковской таможни наркотик был обнаружен таможенниками в раме прицепа автомобиля обвиняемого и изъят из незаконного оборота.