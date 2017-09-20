El Confidencial: Кремль пытается раздробить Испанию через Каталонию и Джулиана Ассанжа

Отделение Каталонии стало бы важным шагом к общему ослаблению Европы. И Россия "годами бередит эту рану", пишет издание. Что касается Асанжа, то с авторы статьи отмечают, что с 9 сентября он опубликовал уже с десяток твитов в поддержку каталонских сепаратистов. А его связь с Москвой El Confidencial объясняет тем, что однажды Ассанж встречался с американским конгрессменом Даной Рорабахером, который в 90-е "познакомился с Путиным", а в апреле Рорабахер виделся с президентом Женералитета Каталонии Карлесом Пучдемоном.