Строительство филиала Эрмитажа в Барселоне откладывается

Несмотря на то, что год назад было объявлено о начале строительства филиала российского Эрмитажа в Барселоне, проект по-прежнему находится на стадии обсуждения.

Идея создания культурного центра возникла около пяти лет назад. По задумке авторов проекта, барселонский эрмитаж должен представлять собой не только музей в классическом представлении, но и интерактивное пространство, направленное на "познание человеческой креативности".

Как сообщает портал Idealista, проект планировалось завершить к маю 2019 года. Экспозиция должна была расположиться в пятиэтажном здании площадью 16 590 квадратных метров. Его собирались возвести на участке рядом с отелем W в Барселонете. Мэрия города, однако, посчитала это место неподходящим для музея. На данный момент фонд Эрмитажа не располагает разрешениями от муниципалитета на строительство. По словам властей, с учётом выбранного расположения рядом с портом, руководству проекта следует учитывать планы по развитию этого района и мнение местных жителей.

Кроме того, существуют некоторые затруднения с финансированием строительства. Если в 2012 году проект мог рассчитывать на спонсорскую поддержку фонда из Андорры, на данный момент этот фонд прекратил своё существование, и руководство проекта ищет новых спонсоров в Испании.