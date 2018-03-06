В преддверии 8 марта в Мадриде выступят российские музыканты

6 марта, во вторник, Санкт-Петербургский Дом музыки и Россотрудничество приглашают в Мадрид, где на сцене Культурного центра вооруженных сил Испании ждут «Посольство мастерства». В преддверии Международного женского дня выступят лауреаты международных конкурсов Давид Ежов (виолончель), Леонид Железный (скрипка) и Андрей Дубов (фортепиано). Гостями вечера, в первую очередь, станут россияне, проживающие за рубежом.

В программе, приуроченной к весеннему празднику – сочинения эпохи романтизма и русская классика. Прозвучат Сонаты Бетховена и Грига, фрагменты из балета «Петрушка» Стравинского и мелодии из балета «Щелкунчик» Чайковского. В честь близящегося юбилея выдающегося русского виолончелиста, композитора и педагога Карла Давыдова, чье 180-летие мир отметит 15 марта, в программу включена изящная миниатюра «У фонтана».

Солисты подготовили для мадридских меломанов особый подарок – Элегическое трио № 1 Рахманинова. Это сочинение относится к числу юношеских работ композитора. Необыкновенно яркое и драматическое, Трио построено на частой смене настроений и убедительно раскрывает романтический облик молодого художника.

Давид Ежов, 22 года. Студент Российской академии музыки им. Гнесиных (класс Владислава Провотаря). Лауреат Международного конкурса им. Кнушевицкого (Саратов, 2012). Победитель конкурса Musical Art (Москва, 2014) и Международного конкурса «Посвящение С. Прокофьеву» (Москва, 2016). Участник программ Дома музыки с 2016 года.

Леонид Железный, 23 года. Ассистент-стажер Московской консерватории (класс Народного артиста РФ, профессора Александра Винницкого). В 2017 году стал лауреатом Международного конкурса им. Гумла (Хорватия) и обладателем Гран-при Международного конкурса в Астане. Лауреат Международного конкурса в Харбине (2018). Участник программ Дома музыки с 2014 года.

Андрей Дубов, 30 лет. Выпускник Академии им. Гнесиных (класс профессора Сергея Сенкова) и Университета Моцартеум в Зальцбурге (класс профессора Андреаса Гротхайзена). Студент Сицилийской фортепианной академии (класс профессора Эпифанио Комис). Лауреат Международного конкурса им. А. Рубинштейна (Германия, 2012). Победитель Международного конкурса The Grand Prize Virtuoso (Франция, 2015) и Международного конкурса в Алматы (Казахстан, 2015). Лауреат Международного конкурса пианистов в Гонконге (2016). Участник программ Дома музыки с 2008 года.

Культурный центр вооруженных сил Испании

Начало в 19.00. Вход свободный.

Адрес: Мадрид, calle Gran Via 13, 28013. Тел.: +34 91 360 1772 (справки и аккредитация)

«Посольство мастерства» – уникальный проект Санкт-Петербургского Дома музыки и «Россотрудничества», проводящийся с 2012 года и включающий в себя выездные творческие встречи ведущих музыкантов в России, а также гастроли молодых солистов в Российских центрах науки и культуры в зарубежных странах.