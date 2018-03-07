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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » В Марбелье стартовал фестиваль русского кино MIRFF-2018

          В Марбелье стартовал фестиваль русского кино MIRFF-2018

          14:12 07.03.2018

          В кинотеатре Cines Teatro Goya в Пуэрто Банусе 5 марта состоялось торжественное открытие шестого международного фестиваля русского кино в Марбелье.

          По красной ковровой дорожке под горячие аплодисменты публики прошли гости фестиваля: Валентина Михалева, Борис Берман, Ильдар Жандарев, Франсис Гойя, Константин Лоскутников, Кирилл Плетнев, Александр Самойленко, Полина Лазарева, Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Сергей Брагин, Галина Бакушевская и Николай Лебедев.

          Для гостей, спонсоров и друзей фестиваля в фойе кинотеатра организаторами был устроен приветственный коктейль. Марбелья, соответствуя своему статусу гламурной столицы Испании, отличилась элегантностью собравшихся.

          Церемония открытия состоялась в большом зале Cines Teatro Goya. Публика горячо приветствовала кинематографистов и членов жюри. В своих выступлениях все гости сказали теплые слова в адрес фестиваля и зрителей, а также пригласили на просмотры испанскую публику.

          Зрителям было интересно узнать, что в этом году в первый раз в рамках Международного фестиваля русского кино в Марбелье будут показаны два фильма из классики российского кино Госфильмофонда РФ: «Путевка в жизнь» и «Дама с собачкой» с испанскими субтитрами. Глава Госфильмофонда России Вячеслав Тельнов присоединился к гостям фестиваля на следующий день после открытия. Вместе с ним в Марбелью прибыли народная артистка РСФСР Светлана Немоляева и выдающийся режиссер, народный артист РФ Павел Чухрай.

          Улыбки и живую реакцию зала вызвали слова Александра Самойленко об испанском гостеприимстве и несомненной схожести во вкусах и мировосприятии испанцев и русских.

          Организаторы фестиваля и ведущие церемонии открытия, основатели русскоговорящей радиостанции RusRadioMarbella Мария Уибберли и Ирина Нефедова поблагодарили за поддержку Министерство культуры РФ, мэрию Марбельи, правительство и департамент по туризму королевства Наварры и местных предпринимателей.

          От лица администрации Марбельи гостей фестиваля и собравшуюся публику приветствовал советник мэра Кристобаль Гареро Мурсия.

          Свое искусство подарил публике легендарный бельгийский гитарист Франсис Гойя. Зал с готовностью подхватила песню «Подмосковные вечера», виртуозно исполненную маэстро на акустической гитаре. Франсис Гойя в составе жюри MIRFF-2018 будет оценивать музыку к фильмам.

          По традиции каждый год MIRFF поддерживает один из благотворительных фондов. Таким фондом в этом году стал «Голубь мира», который оказывает помощь тем, кто в ней нуждается.

          Основатели фонда финские предприниматели Лео и Веера Райникайнен и соучередитель российского фонда «Голубь мира» актриса кино и Московского Губернского Театра Галина Бакушевская, обратились к публике, призвав к единению и взаимопомощи. Совсем не удивительно то, что идея создания фонда помощи во имя спасения мира на земле пришла именно этим людям Веере и Лео. Они уже спасают от гибели многих людей, развивая свое производство и распространяя противопожарные технологии по всему миру.

          Известный российский режиссер Николай Лебедев, который участвовал в написании истории создания фонда и разделяет идею взаимопомощи и добра, поднялся на сцену, чтобы получить из рук создателей фонда «Голубь мира» серебряный орден и белую мантию.  

          Организаторы фестиваля объявили совместный с фондом «Голубь мира» сбор средств на реабилитацию после перенесенной операции в пользу нашей соотечественницы, живущей на Коста-дель-Соль, Анастасии Красниковой – молодой модели, ставшей в 2015 году лицом международного фестиваля русского кино в Марбелье и представлявшей выставку «Ангелы мира» в поддержку борьбы против рака. 

          Представитель местной арт галереи Exellance Gallery Джузеппе Карнивале и итальянский художник, обладатель премии Гойя Массимо Седрини передали в дар Анастасии картину с изображением лодок с алыми парусами. Эта картина будет выставлена в кинозале на всех показах, а потом, заряженная позитивной энергией всех зрителей, передана Анастасии с верой в то, что алые паруса, символ надежды, помогут осуществить главную мечту Насти – мечту на выздоровление.

          В заключении церемонии организаторы пригласили собравшихся на день русского языка, который состоится в кинотеатре Cines Teatro Goya 7 марта, и на гала закрытие MIRFF-2018 в Admiral Arena San Roque 10 марта.

          Вечер завершился долгожданным фильмом Алексея Учителя «Матильда» с испанскими и английскими субтитрами.

          В адрес организаторов поступило множество восторженных отзывов и от русских, и от испанских зрителей. 

          Темы: Русская Испания  Марбелья Культура

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