Число российских туристов в Валенсии за год выросло на 60%

Валенсию в 2017 году посетили рекордные 2,011 миллиона туристов, около половины из которых - иностранцы.

Рост общего числа туристов по сравнению с предыдущим годом в Валенсии составил 3,8%, а рост числа туристов из-за рубежа - 8%, что также является рекордом для города.

Больше всего туристов прибыли в Валенсию из Италии – 554 тысячи человек. За ней следуют Нидерланды (391 тысяча) и Великобритания (322 тысячи). Особо отмечается приток туристов из России. С открытием прямого авиасообщения с Москвой число россиян, посетивших Валенсию, выросло на 60,8%, составив в общей сложности 115,6 тысяч человек.

Кроме того, городские власти отмечают, что выросла и средняя продолжительность визита до 2,4 дней, а средняя заполняемость отелей почти достигла отметки в 70%. Также в городе было зарегистрировано самое большое в истории количество ночёвок в отелях – 4,8 миллиона, что на 6,6% больше, чем в 2016 году.