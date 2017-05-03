В Москве задержана партия испанского хамона

В управлении Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям сообщили о задержании партии хамона из Испании. В связи с отсутствием сопроводительных документов на ввоз товар был возвращен отправителю.
«На железнодорожном пункте пропуска «Москва-Киевская» (почтовые отправления) при проведении пограничного ветеринарного контроля было приостановлено оформление одной партии готовой мясной продукции (хамон), поступившей из Испании, общим весом 15,5 килограммов без разрешений Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов», - говорится в сообщении.Темы: Русская Испания