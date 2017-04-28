Председатель испанского Сената высказался за сохранение диалога с Россией

Председатель испанского Сената Пио Гарсия-Эскудеро отметил, что диалог между Россией и Евросоюзом «крайне важен вне зависимости от ходе процесса разрешения существующих проблем». Как сообщают информационные агентства Испании, соответствующие заявления он сделал в ходе прошедшей в Москве встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«С самого момента возникновения существующих проблем позиция Испании всегда подразумевала продолжение диалога, в процессе которого возможно было бы разрешить эти трудности», подчеркнул Гарсия-Эскудеро, имея в виду санкции на фоне украинского кризиса. По словам главы Сената, несмотря на то, что в их свете двусторонние связи переживают не самый простой момент, «Испания всегда сохраняла экономические отношения» с Россией. Он также подчеркнул, что «эти отношения необходимо сохранять и укреплять».

В свою очередь, Лавров напомнил, что визит Гарсии-Эскудеро является частью «давно существующей традиции политического диалога» между Россией и Испанией, начало которой положил бывший король Хуан Карлос I.

Как и его собеседник, глава российского МИДа выступил в пользу укрепления экономических и торговых отношений между странами «вне зависимости от сложной международной конъюнктуры», существующей на данный момент. Лавров напомнил, что в скором времени Россию посетит его испанский коллега Альфонсо Дастис. Во время его визита Москва планирует обсудить вопросы «расширения двустороннего сотрудничества в рамках ООН». В прошлом году в этом направлении уже были совершены некоторые шаги.

Российский министр также отметил, что в рамках начавшегося в 2016-м перекрестного года туризма Испанию посетило около миллиона россиян. Кроме того, выросло и число испанских гостей в РФ, число которых составило более 100 000 человек..