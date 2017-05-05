Глава ФБР похвалил Испанию за задержание российского программиста

Национальная полиция Испании задержала Левашова в сотрудничестве с ФБР 7 апреля этого года. Арест был проведен в Барселоне. Программисту инкриминируется использование вредоносного программного обеспечения ransomware, которым были заражены тысячи устройств. Эти вирусы используются хакерами для вымогательства средств в обмен на очистку компьютера. Левашов действовал с помощью сети ботов Kelihos, которую он контролировал с 2016 года, передают испанские информагентства

По словам Коми, уехав из России в Барселону, программист совершил ту же ошибку, что и многие другие преступники. "Сейчас он находится в тюрьме в Испании", - отметил глава ФБР. Он также рассказал, что зараженные Левашовым компьютеры уже очищены от вирусов и не являются жертвами "огромной преступной организации".

С момента задержания Левашова у США есть 40 дней для подготовки формального требования об экстрадиции. После этого в Национальной судебной коллегии состоится заседание, в ходе которого будет принято решение о выдаче программиста. Министерство юстиции США пока отказалось комментировать факт подачи запроса об экстрадиции.