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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » В Марбелье прошел фестиваль-пикник «На шашлыки!»

          В Марбелье прошел фестиваль-пикник «На шашлыки!»

          18:57 19.05.2016

          В минувшие выходные в природном парке Вигиль де Киньонес (Марбелья) во второй раз на Коста-дель-Соль состоялся фестиваль-пикник под названием «На шашлыки!» Его организаторами стали туристический гид Светлана Калениченко и радио SMILE FM при поддержке департамента по туризму мэрии города Марбельи.

          Как сообщают организаторы фестиваля, «праздник удался». К 11:00 в парк стали приезжать гости и участники фестиваля. Лес наполнился детским смехом, голосами сотен взрослых, которые готовились к гриль-битве торжества. В воздухе витал не только аромат сосен, но и блюд, которые готовились на открытом огне.

          Ровно в полдень начался концерт. В нем приняли участие местные знаменитости. В их числе дуэт Альтаир: победители и участники многих международных конкурсов и фестивалей Георгий Томюк и Валентина Боднар – музыкант и певица. Именно они своим репертуаром напомнили прекрасные мелодии прошлых лет российской и советской эстрады. Кроме того, свои таланты продемонстрировали следующие исполнители.

          Виктория Малка в свои 17 лет она успешная певица и актриса, лауреат многих конкурсов, включая международный конкурс талантов Владимира Спивакова в Москве и Reality Star в Марбелье. Вероника – частный и желанный гость на благотворительных гала-концертах, детских и взрослых праздниках. Журналисты часто приглашают её на радио и телевидение.

          Анастасия Юрченко – сценический псевдоним Anna TWO. Ей 16 лет, а она уже певица, фотомодель, актриса. Активно ведёт свою юную жизнь. Постоянно участвуя в различных международных конкурсах и фестивалях. В концерте в её исполнении прозвучали кавер-версии из репертуара Насти Каменских и Ольги Поляковой.

          Группа DEMASIE ft N.Jigzs – неожиданный, но интересный участник концерта. Рэп на испанском языке – никто не ожидал такого поворота в музыкальном репертуаре фестиваля. Очень тепло группа была встречена зрителями.

          Зажигательным было выступление певицы из Молдавии Лучии Симион. Её сценическое имя – Lucia Si. Финалистка Eurovision 2014 спела так, что все пустились в пляс.

          Пикник в МарбельеПомимо концерта в программе фестиваля-пикника 2016 было заявлено проведение эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья». Нешуточные страсти разгорелись в этом соревновании. Успешно испытания прошли и папы, и мамы, и юные участники фестиваля. Семьи Зябловы, Рафиковы, Щербаковы, Беловы получили дипломы фестиваля и памятные подарки. Их спонсорами стали концертные агентства Art Mundo и Top5, радио SMILE FM и агентство путешествий Costa Lucia.

          Впервые в рамках фестиваля была проведена ярмарка. В ней принимали участие предприниматели и компании побережья. В их числе строительная компания KORONA, студия ESKIZ photography, кондитерская мастерская Delicious SWEET ART, магазин PODIUM, агентство недвижимости Nouva Properties, парикмахерская PLATINUM, автомастерская из Марбельи, которая представила продукцию компании XADO, русский магазин KALINKA, народные умелицы.

          Автошкола COSTA DRIVE – партнер фестиваля-пикника 2016. Автошкола к организаторам фестиваля вышла с инициативой своими силами провести один из конкурсов. Суть его заключалась в том, чтобы погрузить участников мероприятия в мир скорости и гонок. Этот конкурс удался. Но не хватило времени, чтобы все задуманное воплотить.

          Пока гости и участники фестиваля посещали интерактивные площадки торжества и концерт, на Красной поляне парка коллективы сразу трех ресторанов суетились, чтобы накормить собравшихся своими изысками. Ресторан Vale Vale приготовил море шашлыка. Съели всё. Tbilisi Café не успевало принимать заказы на вкуснейшие хачапури и нежнейшие пирожки из слоёного теста. Кафетерия Kafenova из Эстепоны работала интенсивно, обеспечивая гурманов настоящими немецкими бургерами.

          Клуб светского и делового общения Luks Marbella в рамках фестиваля отметил свой день рождения. 3 года клуб объединяет своими мероприятиями русскоязычную диаспору Коста-дель-Соль. Огромный и красивый торт пришелся по вкусу и взрослым, и детям!

          Гриль-битва – апогей фестиваля-пикника! Как правило, она проводится среди участников торжества. Было подано около 20 заявок. Разыгрывались премии в номинация «За лучший шашлык», «Лучший гарнир к шашлыку», «Экстравагантная подача». Победителями стали семья Рафиковых, Кармина Петросян и Сергей Думанский. Им вручили дипломы фестиваля и призы – посещение всей семьей одного из ресторанов Марбельи – официальных партнеров фестиваля-пикника 2016 – Vale Vale, Tbilisi Café, Soliluna.

          «Готовимся к фестивалю-пикнику 2017», - заявили организаторы.

          Темы: Русская Испания  Марбелья

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