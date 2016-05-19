Российская косметика Natura Siberica завоевывает рынок Испании

Российский бренд органической косметики Natura Siberica завоевывает рынок Испании, сообщает портал Moda Es. Первый в стране магазин был открыт в Барселоне. В общей сложности в Азии и Европе на сегодняшний день работает более десяти торговых точек. В 2014 году оборот фирмы составил более 4 млн евро.

Испания занимает одно из ключевых мест в планах расширения сетей косметических магазинов. Только за последний год французский гигант L’Oréal привел в страну сразу два своих бренда, NYX и Urban Decay. Первый магазин NYX стал также первым в Европе, а сейчас на испанском рынке работают уже четыре магазина.

Кроме того, страна также является одним из основных рынков сбыта марки Yves Rocher, в местном филиале которой работают 80 человек. Национальная сеть насчитывает около 166 магазинов.

Британская марка Lush тоже активно развивает свою испанскую сеть. Она представлена в Барселоне, Мадриде, Севилье, Валенсии, Сантандере и Пальме-де-Майорка, однако присутствие ее на местном рынке менее весомо, чем, например, в Италии или Германии.

Новый магазин Natura Siberica расположен на улице Санта-Ана, неподалеку от бульвара Рамбла. Помимо этого, на испанском рынке продукция марки уже представлена в мультибрендовых магазинах органической косметики.

Международное развитие Natura Siberica началось в 2012 году, когда в Гонконге и Японии открылись первые магазины компании. В прошлом году марка одновременно появилась в нескольких странах: в датском Копенгагене открылась фирменная торговая точка, а в Великобритании, Франции и Германии продукция появилась в мультибрендовых магазинах. С учетом российской сети на сегодняшний день в мире работает 14 точек продаж.

Благодаря расширению в других странах, объемы продаж Natura Siberica выросли с 1 млн евро в 2012 году до 4 млн в 2014-м. На сегодняшний день управление этим процессом ведется из головного российского офиса.