В Марбелье пройдет форум, посвященный Private Banking

30 июня в Марбелье пройдет ежегодный форум VIP клиентов Family Office & Private Banking, посвященный развитию индустрии обслуживания крупных частных клиентов в России и за рубежом.

Участники форума поговорят об инвестиционных возможностях и защите капитала, а представители Family Offices, управляющие компании и юристы обсудят такие актуальные темы как деофшоризация, амнистия капитала, возможности развития Family Offices в Гибралтаре, Острове Мэн, Гонконге, а также вопросы получения инвестиционного гражданства.

Россия будет представлена такими известными специалистами, как постоянный участник теле- и радиопрограмм Александр Захаров (Paragon Advice Group), Максим Симонов (Duvernoix Legal), а также руководители Family Office Кирилл Николаев (NICA Family Office) и Максим Тафинцев (Golden Crown Family Office).

Международные компании будут представлены экспертами James Lasry (Hassans), Barry Monks (Apex Fund Services), Victoria Vella (CS Global Partners), Jeremy Leach (Managing Partners Group), Darío R. A. Iturralde and Diego Donnely (Columbus One), Alexander Voronov (NTL Trust) и другими.

Программа доступна по ссылке http://spain.fi-forum.com/PWF_Spain16_Agenda_ru.pdf

На вечернем гала ужине будут вручены Russian Global Citizen Awards в различных номинациях. Цель награды - отметить лучшие достижения в обслуживании крупных частных клиентов, а также заслуги компаний и отдельных профессионалов в развитии свободы передвижения, инвестиций и свободного выбора места жительства. Номинанты представляют почти все части света.

В 2016 году благотворительным партнером Russian Global Citizen Award стала организация «Старшие Братья, Старшие сестры», которая помогает детям, нуждающимся в поддержке, раскрыть свой личностный потенциал через индивидуальное общение с волонтером-наставником.

Место проведения - Villa Padierna Marbella. Регистрация – в 9:30. Участие для русскоязычных участников бесплатное. Вечерний ужин - с 20:00, стоимость билетов - от 140 до 300 евро (VIP).

Информация:

aksana@hansafincon.com

+3727121916

Организатор - Hansa Fincon LTD.