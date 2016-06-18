Напавший на испанцев россиянин попытался улететь на Ибицу

Один из российских футбольных хулиганов, принимавших участие в избиении испанских туристов в Кельне, предпринял попытку улететь на Ибицу, но был перехвачен полицейскими в аэропорту.

Нападение на испанцев в Кельне произошло около 19:00. Двое мужчин и женщина распространяли неподалеку от кафедрального собора наклейки в поддержку левого движения. По данным немецких СМИ, на них напали «пьяные русские хулиганы», предположительно связанные с ультраправыми. Одному из испанцев сломали нос. Находившиеся поблизости полицейские в штатском задержали пятерых нападавших в возрасте от 26 до 30 лет на месте. А шестой – 30-летний мужчина – смог скрыться.

Однако вскоре и он был задержан. Его заметили в очереди на посадку на рейс до Ибицы (Испания). Согласно найденным у него документам, участники группы прилетели 10 июня из Москвы в Марсель (Франция), чтобы посетить матч Чемпионата Европы по футболу. 16 июня они сели на поезд из Брюсселя в Кельн. В вещах задержанного были найдены билеты на две игры с участием российской сборной, против Англии и против Словакии, а также традиционные для футбольных хулиганов предметы, используемые для закрытия лица и защиты зубов.

Полиция Кельна создала специльный отряд для расследования дела и намерена связаться с французскими властями, чтобы установить, причастны ли задержанные к беспорядкам в Марселе.