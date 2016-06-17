СМИ: испанские туристы госпитализированы после нападения русских ультрас

Как сообщает немецкая газета Bild, группа из семи радикально настроенных болельщиков из России напала на троих испанских туристов в немецком городе Кельн. Двое испанцев были госпитализированы с тяжелыми травмами, а третий получил перелом носа.

Нападение произошло в этот четверг перед Кафедральным собором Кельна. Полиция Кельна подтвердила задержание шести радикальных болельщиков. В карманах задержанных были найдены билеты на матч между Россией и Англией на Чемпионат Европы, который проходит во Франции.

Представитель полиции также сообщил, что трое из задержанных проведут предстоящую ночь в отделении, а о судьбе остальных пока ничего неизвестно.