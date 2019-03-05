В Марбелье проходит фестиваль русского кино MIRFF-2019

В воскресенье в большом зале кинотеатра Cines Teatro Goyа в Puerto Banus состоялось открытие 7-го Фестиваля Русского Кино в Марбелье MIRFF-2019. Многочисленная публика горячими аплодисментами встречала гостей фестиваля.

В этом году зрителям был представлен интерактивный спектакль «Кино и русская душа», в котором были использованы кадры из любимых фильмов разных лет. Весь вечер на сцене был Заслуженный артист России Андрей Мерзликин, пожалуй, самый любимый актер Марбельи, судя по количеству аплодисментов и желающих с ним сфотографироваться.

В начале вечера на сцену вышли организаторы Фестиваля Русского Кино в Марбелье (MIRFF) Мария Уибберли и Ирина Нефедова. Они поблагодарили за поддержку Министерство культуры РФ, Посольство России в королевстве Испании, мэрию Марбельи, Русскую ассоциацию Коста-дель-Соль, своих партнеров, спонсоров и всех зрителей.

Андрей Мерзликин открыл действо монологом Василия Шукшина о Родине и отметил, что этот год в России объявлен годом театра, а совсем недавно отмечали 90-летие великого русского писателя. Он также сказал слова о том, что для многих присутствующих в зале Испания стала второй родиной и о том, как он сам любит приезжать в Испанию и ценит испанские гостеприимство и радушие.

Спектакль продолжился кадрами из исторических российских фильмов, задорной песней молодого гусара из «Гусарской баллады» и чувственным романсом «Мираж» в великолепном исполнении легендарной Ларисы Голубкиной (Народной артистки РСФСР). Испанские зрители отметили великолепные вокальные данные актрисы и необыкновенную элегантность ее наряда. Публика встречала и провожала артистку бурными аплодисментами и криками «браво!».

Затем на сцену вышел знаменитый бельгийский гитарист и член жюри MIRFF-2019 Франсис Гойя. Испанская мелодия в его исполнении напомнила публике о тесных связях между испанской и русской культурами, а на экране прошли кадры из любимых советских фильмов, вдохновленных испанской литературой.

Знаменитая композиция Франсиса Гойи «Ностальгия» очаровала публику и послужила прекрасным аккомпанементом стихотворению Лорки «Гитара» в переводе Марины Цветаевой, страстно исполненному советская актрисой театра и кино, а ныне именитым испанским педагогом и основательницей театральной школы в Бильбао, членом жюри фестиваля Мариной Шиманской, которая, великолепно владея испанским, также рассказала о том, как поэзия самой Цветаевой вдохновила одну из ее испанских учениц стать актрисой.

Андрей Мерзликин отметил, что жизнь полна контрастов: правда и ложь, добро и зло, трагедия и комедия… и, процитировав слова барона Мюнхгаузена, призвал публику улыбаться. А искрометное выступление следующего участника спектакля помогло вызвать у зрителей эту улыбку.

На сцене появилась элегантная и энергичная российская актриса театра и кино, член жюри MIRFF-2019, вдохновительница фестиваля Луиза Мосендз. Она поделилась со зрителями занимательной историей своего продвижения в профессии, которое состоялось благодаря Ларисе Голубкиной и задала актрисе вопрос: «Почему та так активно способствовала ее переходу из Театра Советской Армии в Театр Сатиры, где и началась ее успешная актерская карьера?» На что Лариса Голубкина из зала, взяв микрофон, ответила с юмором и дружеской иронией. Луиза Мосендз также рассказала об истории своих первых съемок в любимой многими комедии «Спортлото-82» легендарного Гайдая и пригласила публику вместе исполнить песню «Где-то на белом свете» из культового фильма мастера «Кавказская пленница». Зал подхватил, а Андрей Мерзликин пригласил Луизу на танец.

В завершение Андрей прочел еще один монолог Василия Шукшина, с юмором подметившего, что никто так с упоением не рассказывает о себе, как артисты, и пригласил подняться на сцену всех гостей и членов жюри фестиваля, а также организаторов фестиваля Марию Уибберли и Ирину Нефедову. Свои приветственные слова сказали собравшимся: Валентина Михалева, Луиза Мосендз, Марина Шиманская, Лев Карахан, Франсис Гойя, Константин Лоскутников, Лариса Голубкина, Наталья Иванова, Наталья Мокрицкая, Иван Бурляев и, конечно, Андрей Мерзликин.

Кинематографисты пригласили всех на показы своих фильмов, а организаторы, поблагодарив, еще раз, публику за внимание, пригласили собравшихся на церемонию вручения призов и гала ужин, которые состоятся 8 марта в 19:00 в клубе «Китч» в Русском Доме.

Завершилась церемония открытия показом фильма «Т-34», который представил автор музыки, композитор Иван Бурляев, потомок знаменитой актерской династии Бондарчук-Бурляевых. Как сказал Иван, для фильма «Т-34» это был первый фестивальный показ.

Судя по отзывам и испанских и русскоговорящих зрителей, фильм «Т-34» произвел на них огромное впечатление, показав силу русского характера и воли к победе, а церемония открытия вызвала теплые эмоции и, благодаря великолепной импровизации больших артистов, ощущение эксклюзивности момента. Именно этим она и запомнится публике.