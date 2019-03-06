Чиновница Ольга Гладких уехала в Испанию

Экс-глава свердловского департамента молодежной политики, олимпийская чемпионка Ольга Глацких, оскандалившаяся из-за фразы «государство не просило вас рожать», регистрирует фонд для поддержки спортивно одаренных детей. Чиновница также планирует провести сборы в Испании для российских гимнастов в рамках проекта «Ты сможешь сам».

«По итогам соревнований в Нижнем Тагиле планирую провести летом международные спортивные сборы в Испании, в которых примут участие гимнастки со всей России», — написала Глацких на своей странице в Instagram. По ее словам, в настоящее время она занимается организацией тренировок, проживания и питания спортсменов за границей.

«Параллельно регистрирую специальный фонд, деятельность которого будет направлена на поддержку детей из регионов», — добавила Глацких. Планируется, что эта организация станет социальным лифтом для всех детей, занятых в спорте, а не только «для избранных». В разговоре с «URA.RU» Глацких отказалась комментировать ситуацию.