В Испании умер российский медиаменеджер Игорь Малашенко

Один из основателей НТВ Игорь Малашенко найден мертвым в Испании. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Три источника «Ведомостей» подтвердили смерть Малашенко. По их словам, он покончил с собой.

Самоубийство Малашенко подтвердила журналистка Ксения Собчак. В 2017 г. он несколько месяцев руководил избирательным штабом Ксении Собчак во время президентских выборов. «Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб», – написала Собчак в своем Telegram-канале. Также смерть Малашенко подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Малашенко было 64 года.

Источник: "Ведомости"