В Мадриде откроется российско-испанский центр ультрафиолетовой астрономии

В пятницу, 27 октября, посол РФ в Испании Юрий Корчагин и ректор мадридского университета Комплутенсе (UCM) Карлос Андрадас откроют Российско-испанский центр ультрафиолетовой астрономии (JCUVA), который разместится на площадях факультета статистических исследований вышеупомянутого вуза. Как сообщает издание El Economista, его открытие состоится в рамках международного проекта WSO-UV, основной задачей которого является создание многозадачной обсерватории для научного сообщества. Он призван восполнить пробелы, которые не удалось охватить телескопу "Хаббл". Таким образом, WSO-UV станет единственной в мире астрономической обсерваторией, где можно будет получить ультрафиолетовое изображение и спектроскопию Земли.

Управлять обсерваторией будут два центра, один из которых разместится в кампусе UCM, а второй – в Институте астрономии РАН. Контролировать спутник они будут совместными усилиями, однако конечная ответственность за миссию будет возложена на Россию. Уникальность ее заключается в том, что в рамках проекта российский спутник впервые будет управляться подобным образом. С испанской стороны проект финансируют Генеральный секретариат по вопросам промышленности и малого и среднего бизнеса, а также Генеральный секретариат по вопросам исследований при министерстве экономики, промышленности и конкуренции.

Руководителем научной составляющей проекта со стороны Испании станет преподаватель UCM Ана Инес Гомес де Кастро. В его рамках в вышеназванном центре JCUVA будет работать единая команда, состоящая из российских и испанских профессионалов. Основная цель ее деятельности заключается в предоставлении научой поддержки международному научному сообществу в использовании и обработке данных WSO-UV.