В Барселоне открылось представительство Южной Осетии

Республика Южная Осетия открыла представительство МИД в Барселоне для развития связей в области культуры и науки, а также с расчетом на реализацию совместных проектов с бизнесом, сообщил ТАСС в среду глава МИД республики Дмитрий Медоев, участвовавший в открытии этого представительства.

"Представительства Южной Осетии на сегодняшний день действуют в Италии, в том числе на Сардинии, в Бельгии, Голландии и других странах Европы. Ничего сверхъестественного в том, что мы открыли представительство в Каталонии нет. Мы хотели бы развивать связи в области культуры, науки, гуманитарной сфере. Интересны были бы и совместные бизнес-проекты", - цитирует ТАСС Медоева.

По данным МИД Южной Осетии, в Барселоне глава министерства также встретился с соотечественниками. "В ходе состоявшейся беседы Дмитрий Медоев отметил, что события в Каталонии, к которым в последнее время приковано внимание всего мира, вызывают особый интерес в Южной Осетии, так как 26 лет назад югоосетинский народ сам осуществил те же судьбоносные политические шаги на пути становления собственной государственности", - отмечается в сообщении МИД.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.