В Мадриде пройдет выставка победителей конкурса фотожурналистов имени Андрея Станина

В Мадриде 2 ноября откроется выставка лауреатов единственного в России международного конкурса фотожурналистики – конкурса имени Андрея Стенина, организованного МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Выставка включит несколько десятков работ лучших молодых журналистов мира.

В пресс-службе МИА «Россия сегодня» сообщили, что среди спикеров церемонии открытия - испанские фотожурналисты Алехандро Мартинес Велес (Гран-при 2017 года, «золото», «Главные новости. Серии») и Виктор Бланко («бронза», Моя планет. Одиночная фотография»).

Работы победителей Международного конкурса имени Андрея Стенина, организованного международной медиагруппой «Россия сегодня», будут впервые представлены в Мадриде. Около двух десятков работ лучших молодых фотографов мира жители и гости испанской столицы смогут увидеть со второго по 19 ноября на площадке Российского центра науки и культуры (ул. Алкала, 61). Выставка открыта по будним дням с 09:00 д о 18:00, вход бесплатный.

Центральной частью экспозиции станут работы сразу трех его испанских лауреатов. Обладатель Гран-при за серию «Беженцы в Белграде»* Алехандро Мартинес Велес поражает воображение зрителя емкой визуализацией страха и отчаянья людей без будущего - мигрантов из Афганистана и Пакистана, волею обстоятельств вынужденных жить при шестнадцатиградусном морозе в заброшенных складах. Две другие испанские работы – яркая жанровая фотография «Очищающий огонь» Виктора Бланко**, запечатлевшая старинный обряд праздника Las Luminarias в дни ежегодного католического Карнавала в современной Испании, и портрет маленького торговца воздушными шарами, одного из 1,2 миллиона детей Бангладеш, вынужденного работать для помощи своей семье***, созданный Мигелем Кандела.

Обладатель Гран-при Международного конкурса имени Андрея Стенина 2017 года Алехандро Мартинес Велес: «Иметь возможность показать мою работу «Мигранты в Белграде» в Российском центре науки и культуры в Мадриде, где я живу, - это огромная радость для меня. И одновременно возможность продолжить разговор о миграционной проблематике в Европе. Я хотел бы, что посетители выставки фотографий могли почувствовать через изображения, какой невероятный пример силы и храбрости дают нам эти люди, вынужденные ежедневно пересекать политические и общественные границы».

Алехандро Мартинес Велес также отметил, что для него большая честь выставляться вместе с другими лауреатами Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2017 года: Виктором Бланко, Фандулвази Джайкло, Анной Пантелия и другими.

«Награда, полученная в этом конкурсе, очень важна, в частности, потому, что он проводится среди молодых фотографов и посвящен памяти нашего коллеги, трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей», - подчеркнул он.

*«Золото» в номинации «Главные новости. Серии»; специальный приз «За гуманитарную фотографию» партнера номинации конкурса имени Андрея Стенина 2017 года Международного комитета красного креста (МККК)

** «Бронза» в номинации «Моя планета. Одиночная фотография»

*** «Бронза» в номинации «Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография».

Выставка победителей конкурса имени Стенина - часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Организатором конкурса является МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.