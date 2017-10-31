В Мадриде пройдет выставка победителей конкурса фотожурналистов имени Андрея Станина

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Русская Испания » В Мадриде пройдет выставка победителей конкурса фотожурналистов имени Андрея Станина

          В Мадриде пройдет выставка победителей конкурса фотожурналистов имени Андрея Станина

          14:45 31.10.2017

          В Мадриде 2 ноября откроется выставка лауреатов единственного в России международного конкурса фотожурналистики – конкурса имени Андрея Стенина, организованного МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Выставка включит несколько десятков работ лучших молодых журналистов мира.

          В пресс-службе МИА «Россия сегодня» сообщили, что среди спикеров церемонии открытия - испанские фотожурналисты Алехандро Мартинес Велес (Гран-при 2017 года, «золото», «Главные новости. Серии») и Виктор Бланко («бронза», Моя планет. Одиночная фотография»). 

          Работы победителей Международного конкурса имени Андрея Стенина, организованного международной медиагруппой «Россия сегодня», будут впервые представлены в Мадриде. Около двух десятков работ лучших молодых фотографов мира жители и гости испанской столицы смогут увидеть со второго по 19 ноября на площадке Российского центра науки и культуры (ул. Алкала, 61). Выставка открыта по будним дням с 09:00 д о 18:00, вход бесплатный.

          Центральной частью экспозиции станут  работы сразу трех его испанских лауреатов. Обладатель Гран-при за серию «Беженцы в Белграде»* Алехандро Мартинес Велес поражает воображение зрителя емкой визуализацией страха и отчаянья людей без будущего - мигрантов  из Афганистана и Пакистана, волею обстоятельств вынужденных жить при шестнадцатиградусном морозе в заброшенных складах. Две другие испанские работы – яркая жанровая фотография «Очищающий огонь» Виктора Бланко**, запечатлевшая старинный обряд праздника Las Luminarias  в дни ежегодного католического Карнавала в современной Испании, и портрет маленького торговца воздушными шарами, одного из  1,2 миллиона детей Бангладеш, вынужденного работать для помощи своей семье***, созданный Мигелем Кандела.   

          Обладатель Гран-при Международного конкурса имени Андрея Стенина 2017 года Алехандро Мартинес Велес: «Иметь возможность показать мою работу «Мигранты в Белграде» в Российском центре науки и культуры в Мадриде, где я живу, - это огромная радость для меня. И одновременно возможность продолжить разговор о миграционной проблематике в Европе. Я хотел бы, что посетители выставки фотографий могли почувствовать через изображения, какой невероятный пример силы и храбрости дают нам эти люди, вынужденные ежедневно пересекать политические и общественные границы».

          Алехандро Мартинес Велес также отметил, что для него  большая честь  выставляться вместе с другими лауреатами Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2017 года: Виктором Бланко, Фандулвази Джайкло, Анной Пантелия  и другими.

          «Награда, полученная в этом конкурсе, очень важна, в частности, потому, что он проводится среди молодых фотографов и посвящен памяти нашего коллеги, трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей», - подчеркнул он.

          *«Золото» в номинации «Главные новости. Серии»; специальный приз «За гуманитарную фотографию» партнера номинации конкурса имени Андрея Стенина 2017 года Международного комитета красного креста (МККК)

          ** «Бронза» в номинации «Моя планета. Одиночная фотография»

          *** «Бронза» в номинации «Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография».

          Выставка победителей конкурса  имени Стенина - часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября  в Москве.  Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Организатором конкурса является МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

          Темы: Русская Испания  Мадрид Культура

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Барселона: митинг за единую Испанию Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2017