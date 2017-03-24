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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Губернатор Петербурга провел ряд встреч с Мадриде
          Полтавченко и КарменаПолтавченко и Кармена

          Губернатор Петербурга провел ряд встреч с Мадриде

          20:35 24.03.2017

          Губернатор Георгий Полтавченко возглавил официальную делегацию Санкт-Петербурга в Мадриде. В испанской столице Полтавченко уже успел возложить цветы к монументу «Памяти советских добровольцев 1936-1939» и мемориальной плите «Памяти испанцев, сражавшихся за свободу в Европе 1939-1945», а также встретиться с председателем правительства автономного сообщества Мадрид Кристиной Сифуэнтес и мэром города Мануэлой Карменой. Кроме того, он встретился с генсеком Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Талебом Рифаи. Об этом сообщает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.

          В разговоре с Рифаи Полтавченко отметил, что в программу Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне этого года планируется включить панельную дискуссию о влиянии туризма на международные экономические связи, приуроченную к Международному году устойчивого туризма. Поддержка ЮНВТО позволит существенно повысить статус панельной дискуссии и привлечь к ней широкое внимание со стороны профессионального сообщества. Не менее важным в контексте сотрудничества со Всемирной туристской организацией губернатор назвал вопрос проведения в Санкт-Петербурге Генеральной Ассамблеи ЮНВТО. Георгий Полтавченко подчеркнул, что событие такого масштаба – возможность открыто заявить, что северная столица может быть мировым центром не только культурного, но и делового туризма. Губернатор выразил готовность города приступить к процедуре выдвижения заявки в самое ближайшее время после согласования этой инициативы с правительством РФ. Полтавченко поблагодарил Талеба Рифаи за возможность посетить штаб-квартиру Всемирной туристской организации ООН и пригласил его с визитом в Санкт-Петербург.

          На встрече с главой мадридского регионального правительства Полтавченко отметил, что с обеих сторон сегодня наблюдается большой интерес к развитию диалога во многих сферах, сформированы конкретные предложения о сотрудничестве. Особенно активно, как подчеркнул Полтавченко, развиваются связи в области образования и культуры. Так, в апреле в Мадриде запланировано открытие Информационного центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Кроме того, Санкт-Петербург готов проработать возможность открытия отдела «петербургской книги» в одном из крупных книжных магазинов Мадрида, где могли бы проходить творческие встречи с писателями, другие просветительские мероприятия.

          По словам губернатора, Петербург серьезно заинтересован в сотрудничестве архивов двух городов, особенно в изучении опыта строительства зданий, специально приспособленных для архивов, в том числе в исторической части города. Георгий Полтавченко передал Автономному сообществу Мадрид копии документов, хранящихся в петербургских архивах. Среди них – диплом на звание почетного члена Санкт-Петербургского университета Нобелевского лауреата Сантьяго Рамона-и-Кахаля, документы о дипломатических отношениях и визитах официальных делегаций Королевства Испания, а также о знаменитом руководителе партизанского движения в нашей стране испанце Франциско Гульоне.

          Среди перспективных направлений сотрудничества Георгий Полтавченко назвал обмен лучшими практиками в сфере информационных технологий и здравоохранения, а также подчеркнул значимость переговоров между петербургским аэропортом «Пулково» и испанской авиакомпанией Iberia о возможности открытия прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Мадридом.

          Губернатор предложил проработать конкретный план сотрудничества между Санкт-Петербургом и Автономным сообществом Мадрид на ближайшие несколько лет. Георгий Полтавченко пригласил Кристину Сифуэнтес посетить Санкт-Петербург, где может быть подписан этот документ.

          Кроме того, Полтавченко встретился с мэром Мадрида. Губернатор сообщил, что в начале марта представители северной столицы уже провели ряд консультаций с мадридскими коллегами, где был продемонстрирован взаимный интерес к развитию диалога во многих сферах. В первую очередь, речь идет об обмене лучшими практиками и достижениями в области водоснабжения и водоотведения. В частности, петербургский «Водоканал» уже договорился о сотрудничестве с государственной компанией Мадрида Canal Isabel II. Также петербургских специалистов интересует испанский опыт создания транспорта на альтернативных видах топлива.

          Что касается развития отношений в гуманитарной сфере, в апреле в Мадриде запланировано открытие Информационного центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Одновременно в Техническом университете Мадрида пройдут Информационные дни политехнического университета. Планируется провести ряд совместных научных семинаров, открытых уроков русского языка, выставку научных достижений. Мануэлу Кармену заинтересовало предложение Георгия Полтавченко открыть в одном из крупных магазинов Мадрида отдел русской литературы, где могли бы проходить творческие встречи с писателями, другие просветительские мероприятия.

          Как сообщил Георгий Полтавченко, помимо «Водоканала Санкт-Петербурга» и государственной компании Мадрида Canal Isabel II, переговоры о подписании документов ведут Комитет по градостроительству и архитектуре и Департамент устойчивого городского развития Мадрида. В ходе беседы также обсуждалась возможность сотрудничества между Музеем истории Санкт-Петербурга и Муниципальным музеем истории Мадрида, Санкт-Петербургским союзом художников и организаций художников Мадрида, между союзами писателей Санкт-Петербурга и Мадрида.

          Стороны также затронули тему расширения взаимных контактов по изучению опыта Мадрида в строительстве выделенных полос для общественного транспорта, создании пешеходных зон и публичных пространств.

          Мануэла Кармена поддержала предложение Георгия Полтавченко о создании рабочей группы, которая проработает план мероприятий по развитию дальнейшего сотрудничества двух городов. Губернатор пригласил госпожу мэра посетить Петербург летом 2017 года.

          Темы: Русская Испания  Мадрид  Мануэла Кармена Политика

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